Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова будут настаивать в суде на максимально возможном наказании для Михаила Ефремова. Об этом они заявили в эфире одного из ток-шоу. Сторона защиты тем временем пытается договориться о денежной компенсации. Сам Ефремов сейчас находится под домашним арестом. По предъявленным обвинениям артисту грозит до 12 лет тюрьмы. Адвокат семьи Захарова Александ Добровинский пообщался с журналистами и рассказал свое видение ситуации. По его словам, за актера вступится много людей из шоу-бизнеса и будет огромное количество ходатайств. При этом примирение семьи погибшего с Ефремовым вряд ли произойдет. Адвокат думает, что таким образом у Ефремова будет шанс получить 5-7 лет условно.
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
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