Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтруда прекратило дискуссии о сокращении новогодних праздников 

News.ru 19 минут назад
Министерство труда и соцзащиты закончило дискуссию о сокращении новогодних праздников ссылкой на Трудовой кодекс. Праздничные дни закреплены законом и менять их можно только по согласованию с работниками или работодателями, заключили в ведомстве.
Инициатива сократить праздничные дни в Новый год всплывает не в первый раз. Сейчас её озвучили в Совфеде, предложив таким образом компенсировать вынужденные нерабочие дни из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.
Трудовой кодекс определяет, что 1–6, а также 8 января являются Новогодними каникулами, тогда как 7 января празднуется Рождество Христово, — цитирует издание ответ пресс-службы министерства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сенатор Сергей Калашников критично отнёсся к идее коллег сократить новогодние праздники до трёх дней. По его мнению, такое предложение не должно иметь права на жизнь.
News.ru: последние новости
Потерпевшая рассказала, почему умерла лжехирург Алёна Верди Потерпевшая рассказала, почему умерла лжехирург Алёна Верди Московского стрелка направят на психиатрическую экспертизу Московского стрелка направят на психиатрическую экспертизу Программиста Станислава Лисова высылают из США в Россию Программиста Станислава Лисова высылают из США в Россию
Общество , Видео , Сергей Калашников , Минтруд , Совет Федерации , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
Избившая ребенка в лифте сделала заявление
Избившая ребенка в лифте сделала заявление
Видео
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
00:51
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
Происшествия
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
01:15
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
Происшествия
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Опубликовано видео пожара на Камчатке
02:06
Опубликовано видео пожара на Камчатке
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
00:48
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
00:23
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
00:58
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
00:37
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
В мире Происшествия
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
01:35
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
Новости Москвы
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
01:32
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение