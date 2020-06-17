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Тарантино назвали расистом за использование слова «ниггер» в фильмах 

Lenta.ru 28 минут назад
Тарантино обвинили в расизме
Фото: Reuters
Сценарист исторической драмы «12 лет рабства» Джон Ридли назвал режиссера Квентина Тарантино расистом за употребление персонажами его фильмов слова «ниггер» (nigger). Он заявил об этом в интервью PA Media, передает Yahoo News.
Он назвал использование «слова на букву "н" болезненным и приводящим в бешенство». Тарантино, по его словам, в некотором роде наслаждается этим словом.
Слово «ниггер» использовали герои фильмов «Джеки Браун», «Омерзительная восьмерка» и «Джанго Освобожденный». Также его произносят герои Тарантино в «Криминальном чтиве».
Отмечается. что именно Ридли ранее призвал HBO Max снять с показа фильм «Унесенные ветром».
Ранее сообщалось, что показ «Унесенных ветром» на американском стриминговом сервисе HBO Max будут сопровождать речью о расизме. 10 июня компания приняла решение убрать фильм из каталога на фоне протестов из-за смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда. Теперь ленту 1939 года решили вернуть с условием, что перед ее демонстрацией будет звучать вступительное слово телеведущей и преподавательницы истории кино в Чикагском университете Жаклин Наджумы Стюарт.
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Комментарии 5
Общество , Джон Ридли , Квентин Тарантино , Yahoo
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