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Прогноз погоды: россиян предупредили о непростом июле 

Мария Иванова 14 минут назад
Россиян предупредили о непростом июле
Фото: ТАСС
Прогноз погоды обещает, что июль 2020 года окажется таким же «непростым», как июнь, и может стать одним из самых непредсказуемых месяцев за всю историю наблюдений.
В июле россияне из разных регионов столкнутся со скачками атмосферного давления, аномальной жарой, ливнями, грозами и ураганами. Так, в Москве и области в июле будет до плюс 30 градусов, которые, благодаря высокой влажности, будут ощущаться как плюс 40. С начала месяца и до 13-14 июля осадков в столичном регионе ждать не стоит.
С 16 по 23 июля жителей региона ждет передышка, температуры опустятся до 22-24 градусов тепла, но в то же время атмосферное давление резко упадет.
Сложный июль в Москве и области завершится ливнями, грозами и жарой до плюс 33-34 градусов.
В Ростовской и Волгоградской области в июле температуры могут пробивать планку в плюс 40 градусов на солнце, в Астраханской области даже ночью будет около плюс 30 градусов.
В Крыму в начале июля ждут 28-33 тепла, но к середине месяца на полуостров придут ливни. Примерно так же будет в Краснодарском крае, 15-16 июля ожидаются ливни с грозами, сильный ветер и похолодание до плюс 20-26.
Как сообщал «Рамблер», прогноз погоды на июнь предупреждал россиян о перепадах температур, грозах и ливнях. Наиболее комфортная погода ждет столичный регион в конце месяца, в последние несколько дней будет солнечно и до 26-27 градусов тепла.
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Общество , Погода , Москва
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