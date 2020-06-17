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Губерниев обрушился на защищающих Ефремова звезд

Павел Тиунов
иещё 6
1 час назад
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Телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале назвал главную ошибку людей, вставших на сторону актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП. По его словам, звезды забывают о главном выводе, который следовало бы вынести из трагедии.
Губерниев обрушился на защищающих Ефремова звезд
Фото: ТАССТАСС
Губерниев подчеркнул, что с интересом изучает мнения разных людей по поводу аварии с участием Ефремова: например, актрисы Марии Шукшиной, коллектива театра «Современник», режиссёров, а также представителей либеральной интеллигенции, «жрецов, жнецов и на дуде игрецов».
«И никто не сказал общественности , что нельзя, преступно пить и садиться за руль.....», - подчеркнул комментатор (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).
Ранее, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Губерниев назвал Михаил Ефремова «сволочью, ублюдком, подонком и убийцей». Он посетовал, что артист не воспользовался услугой «трезвый водитель», а сел за руль сам. При этом комментатор призвал заключить артиста в следственный изолятор на время проведения расследования.
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Общество,Дмитрий Губерниев,Мария Шукшина,Михаил Ефремов,ФСИН
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