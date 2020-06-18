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Число умерших россиян с коронавирусом превысило 7,6 тысячи 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 7,6 тысячи
Фото: РИА Новости
Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 7660, за последние сутки зафиксировано 182 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 18 июня.
Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.
По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 18 июня превысило 8,35 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 187,2 тысячи. За весь период пандемии скончались 448 958 инфицированных, 4,07 миллиона человек выздоровели.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.
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Комментарии
Общество , Происшествия , Ситуация в мире , COVID-19
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