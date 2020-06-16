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Россиянам назвали сроки снятия всех ограничений 

Вероника Полынина 25 минут назад
Россиянам назвали сроки снятия всех ограничений
Фото: ТАСС
Полностью отказаться от ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, можно будет лишь в следующем году, считает глава Минздрава России Михаил Мурашко.
«Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, мне кажется, это февраль», — приводит ТАСС слова министра.
Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин высказал предположение, что отменить остающиеся в Москве ограничения можно будет не раньше середины июля. Речь идет о работе театров, кинотеатров, концертных площадок и др.
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Общество , Сергей Собянин , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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