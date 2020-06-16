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Мурашко предположил, когда можно будет полностью отказаться от ограничений из-за пандемии 

ТАСС 14 минут назад
Россиянам назвали сроки снятия всех ограничений
Фото: ТАСС
Полностью отказаться от ограничений из-за коронавируса можно будет в феврале 2021 года, предположил Мурашко.
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