Россиянам назвали сроки снятия всех ограничений

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Мурашко предположил, когда можно будет полностью отказаться от ограничений из-за пандемии
ТАСС
14 минут назад
Фото:
ТАСС
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Полностью отказаться от ограничений из-за коронавируса можно будет в феврале 2021 года, предположил Мурашко.
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