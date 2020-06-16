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Экс-наставник Поклонской захватил женский монастырь 

Вероника Полынина 10 минут назад
Бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонский и основатель секты царебожников схиигумен Сергий (Романов) захватил Среднеуральский женский монастырь, пишет издание 66.ru.
Сергий, отстраненный от служения решением Екатеринбургского митрополита Кирилла и подвергнутый церковному суду за отрицание пандемии коронавируса, сверг настоятельницу монастыря игуменью Варвару (Крыгину) и позвал казаков охранять территорию.
В монастырь не могут попасть ни представители Екатеринбургской епархии, ни журналисты. Туда пускают лишь паломников и единомышленников опального схиигумена.
Сергий вернулся к служению, несмотря на запрет. Издание отмечает, что соратники схиигумена опасаются внешнего управления, то есть замены Сергия на другого священника, лояльного Екатеринбургскому митрополиту Кириллу.
Ранее, как сообщал «Рамблер», настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий призвал верующих не сидеть в изоляции, а выходить на улицы, поскольку пандемия коронавируса, по его словам, — это «выдумка безбожников». Он также предал анафеме чиновников, по инициативе которых были закрыты храмы и церкви. В результате отец Сергий был лишен права проповедовать.
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Общество , Видео , Госдума , 66.ru (Екатеринбург)
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