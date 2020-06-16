Экс-наставник Поклонской захватил женский монастырь

Схиигумен Сергий (Романов), отстранённый от служения решением патриарха Кирилла и подвергнутый церковному суду, при помощи сторонников захватил Среднеуральский женский монастырь, где прежде был настоятелем. Священнослужитель сверг настоятельницу — игуменью Варвару (Крыгину) — и пригласил охранять обитель казаков.

На территорию не пускают ни представителей Екатеринбургской епархии, ни журналистов, сообщает издание 66.ru. Заходить разрешено только паломникам.

Схиигумен вернулся к служению, несмотря на запреты правящего архиерея. То, что епархия объявила Таинства, совершённые Сергием, недействительными, почти никого не смущает. По данным местных журналистов, в обители находятся большинство насельниц, дети и старики, туда продолжают приезжать верующие.

Соратники Сергия при этом говорят, что опасаются «внешнего управления» и замены опального схиигумена на лояльного митрополиту священника. По словам священнослужителя Всеволода (Могучева), монастырь возводили на деньги жертвователей, и епархия участия в росте обители не принимала.

В Екатеринбургской епархии признали, что монастырь вышел из-под контроля. Там заявили, что схиигумен единолично отстранил от управления игуменью, назначенную решением Священного Синода в 2005 году. Священник Георгий (Викторов), назначенный в монастырь для совершения богослужений, чтобы не лишить насельниц и паломников канонической службы, попасть на территорию монастыря не смог.

Схиигумена Сергия называют главой секты царебожников и бывшим духовным наставником депутата Госдумы Натальи Поклонской . Тот попал в опалу после того как резко высказался против приостановки работы храмов в условиях распространения коронавируса и проклял сторонников данной меры.