Экс-наставник Поклонской захватил женский монастырь

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Экс-наставник Поклонской схиигумен Сергий захватил женский монастырь 

News.ru 19 минут назад
Схиигумен Сергий (Романов), отстранённый от служения решением патриарха Кирилла и подвергнутый церковному суду, при помощи сторонников захватил Среднеуральский женский монастырь, где прежде был настоятелем. Священнослужитель сверг настоятельницу — игуменью Варвару (Крыгину) — и пригласил охранять обитель казаков.
На территорию не пускают ни представителей Екатеринбургской епархии, ни журналистов, сообщает издание 66.ru. Заходить разрешено только паломникам.
Схиигумен вернулся к служению, несмотря на запреты правящего архиерея. То, что епархия объявила Таинства, совершённые Сергием, недействительными, почти никого не смущает. По данным местных журналистов, в обители находятся большинство насельниц, дети и старики, туда продолжают приезжать верующие.
Соратники Сергия при этом говорят, что опасаются «внешнего управления» и замены опального схиигумена на лояльного митрополиту священника. По словам священнослужителя Всеволода (Могучева), монастырь возводили на деньги жертвователей, и епархия участия в росте обители не принимала.
В Екатеринбургской епархии признали, что монастырь вышел из-под контроля. Там заявили, что схиигумен единолично отстранил от управления игуменью, назначенную решением Священного Синода в 2005 году. Священник Георгий (Викторов), назначенный в монастырь для совершения богослужений, чтобы не лишить насельниц и паломников канонической службы, попасть на территорию монастыря не смог.
Схиигумена Сергия называют главой секты царебожников и бывшим духовным наставником депутата Госдумы Натальи Поклонской. Тот попал в опалу после того как резко высказался против приостановки работы храмов в условиях распространения коронавируса и проклял сторонников данной меры.
Первое заседание епархиального церковного суда, который должен разобраться в поведении схиигумена, состоялось 15 июня. Как писал NEWS.ru, священник на нём объявил патриарха гонителем веры, предавшем Церковь соблюдением норм Роспотребнадзора. После этого он покинул зал заседаний. Следующее должно состояться 24 июня.
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Общество , Видео , Наталья Поклонская , Госдума , Роспотребнадзор , 66.ru (Екатеринбург)
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