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Онищенко оценил возможность новой эпидемии в будущем 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Онищенко оценил возможность новой эпидемии в будущем
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил возможность новой эпидемии в будущем.
В беседе с НСН он отметил, что всякая инфекция имеет периодичность. Как напомнил депутат, за последние 20 лет эпидемии были в 2002, 2012 и 2020 годах.
«Периодичность 8 — 10 лет. Примерно в этом промежутке, может, появится ещё один коронавирус, потому что в линейке ожидания примерно 34 коронавируса. Но, я надеюсь, что мы к тому времени научимся справляться», — пояснил Онищенко.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что за последние сутки в России коронавирус выявлен у 7 843 человек.
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Общество , Вторая волна , Геннадий Онищенко , Госдума
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