«Королева стволов» никогда не расстается с оружием 

Горячая 25-летняя красотка Орин Джули никогда не расстается с оружием. Из-за ее необычной страсти в сети девушку называют «Королевой стволов».

Орин Джули ветеран Армии обороны Израиля . Она стала солдатом в 18 лет и сразу полюбила оружие. Первое время Джули держали на офисной работе, но она сделала все, чтобы стать настоящим бойцом. Через год красотка присоединилась к поисково-спасательному подразделению Армии обороны Израиля и стала первой женщиной-сержантом в передовом отряде командира батальона.

Сейчас Джули известная Instagram-модель. Девушка ведет блог, на который подписаны почти 600 тысяч человек. «Королева стволов» выкладывает в сеть горячие фотографии с оружием в руках и приводит в восторг своих поклонников.

Джули много времени проводит в тренажерном зале, а также увлекается стрельбой из всех видов оружия.