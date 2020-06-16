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«Королева стволов» никогда не расстается с оружием 

Александр Котлеткин 12 минут назад
Горячая 25-летняя красотка Орин Джули никогда не расстается с оружием. Из-за ее необычной страсти в сети девушку называют «Королевой стволов».
Орин Джули ветеран Армии обороны Израиля. Она стала солдатом в 18 лет и сразу полюбила оружие. Первое время Джули держали на офисной работе, но она сделала все, чтобы стать настоящим бойцом. Через год красотка присоединилась к поисково-спасательному подразделению Армии обороны Израиля и стала первой женщиной-сержантом в передовом отряде командира батальона.
Сейчас Джули известная Instagram-модель. Девушка ведет блог, на который подписаны почти 600 тысяч человек. «Королева стволов» выкладывает в сеть горячие фотографии с оружием в руках и приводит в восторг своих поклонников.
Джули много времени проводит в тренажерном зале, а также увлекается стрельбой из всех видов оружия.
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Общество , Фото , ЦАХАЛ
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