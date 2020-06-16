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Аксенов объявил о проведении парада Победы в Симферополе 

Павел Тиунов 41 минуту назад
Аксенов объявил о проведении парада Победы в Симферополе
Фото: ТАСС
В Симферополе парад, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдет с соблюдением беспрецедентных мер безопасности, заявил на своей странице в Facebook глава республики Крым Сергей Аксёнов.
Ранее он заявлял, что эпидемиологическая обстановка не позволяет провести торжественное шествие в региональной столице.
Аксёнов подчеркнул, что нынешняя ситуация в стране на фоне угрозы распространения коронавируса «требует особого подхода». Руководитель региона отметил, что ему пришлось проконсультироваться с экспертами Минобороны и Роспотребнадзора, прежде чем принять важное и ответственное решение.
«Парад Победы 24 июня в городе Симферополе состоится», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
По его словам, на время проведения торжественных мероприятий в столице Крыма будут приняты «беспрецедентные меры по соблюдению безопасности и защиты здоровья» местных жителей.
«В глубине души все мы надеялись на такое решение, потому что для каждого из нас это событие несет сакральный смысл», — подчеркнул Аксенов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Аксенов акцентировал, что в Крыму парад Победы состоится только в Керчи из-за эпидемилогической ситуации в регионе.
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Общество , Сергей Аксенов , Министерство обороны , Роспотребнадзор , Симферополь
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