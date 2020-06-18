Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ОП оценили предложение сократить новогодние каникулы 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
В ОП оценили предложение сократить новогодние каникулы
Фото: РИА Новости
Предложения по сокращению новогодних каникул в 2021 году для компенсации нерабочих дней в текущем неразумны и не помогут восстановить социально-экономическую ситуацию, гражданам нужно позволить поддерживать семейные традиции, заявила РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике и трудовым отношениям Наталья Починок.
Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса.
"Такие предложения, ну, во-первых, не очень разумны. Потому что, конечно, наши граждане и предприятия пострадали и, конечно, социально-экономическая ситуация не самая лучшая. Но не нужно пытаться решить ее сокращением традиционных праздников, которые всегда, из года в год были самыми знаменательными праздниками для семьи, начинались в преддверии Нового года и заканчивались Рождеством, это было святое", — рассказала Починок.
Неверно, по мнению члена ОП РФ, пытаться изменить за четыре дня социально-экономическую ситуацию, которую пандемия ослабляла в течение трех месяцев.
"Я считаю, что нельзя традиции менять. А поддержать людей, поддержать предприятия нужно, действительно, теми мерами, которые рассмотрело правительство. Быстро из этой ситуации не выйти, но главное — что прямая поддержка граждан, прямая поддержка пострадавшего бизнеса есть, нельзя ее останавливать. И надо посмотреть, как эти меры продлевать в 2021 году. Это будет, наверное, верно. А каникулы подарить людям, чтобы они свои семейные традиции сохраняли", — отметила Починок.
В Минтруде ранее сообщили, что получили проект. При этом в министерстве обратили внимание на то, что январские нерабочие праздничные дни определены Трудовым кодексом РФ, а любые изменения в ТК должны обсуждаться с социальными партнерами — работодателями и работниками.
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил РИА Новости, что объединение профсоюзов не поддерживает предложение о сокращении новогодних каникул, отметив, что это нарушает права работников и "не компенсирует три месяца простоя экономики".
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
Последние новости
В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через Украину В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через Украину В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19 В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19 Испепеляющий луч: в США придумали новое супероружие Испепеляющий луч: в США придумали новое супероружие
Комментарии
Общество , После праздников , Самоизоляция , Андрей Кутепов , Наталья Починок , Михаил Шмаков , Общественная палата России , Минтруд , Совет Федерации , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец «эры войн»: США отказались решать чужие конфликты
Конец «эры войн»: США отказались решать чужие конфликты
Россиянам назвали сроки снятия всех ограничений
Россиянам назвали сроки снятия всех ограничений
В ЕАО ввели режим ЧС из-за крупного града
В ЕАО ввели режим ЧС из-за крупного града
«НАТО надула очередной мыльный пузырь»
«НАТО надула очередной мыльный пузырь»
Видео
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
00:46
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
Армия В мире
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
00:32
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение