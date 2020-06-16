Эксперт оценил влияние коронавируса на политику 

Новый тип коронавируса стал самым влияющим на политику вирусом, считает основатель и директор Внешнеполитического сообщества Индонезии Дино Патти Джалал.

По его словам, пандемия несёт существенные риски политического характера.

"Я бы сказал, что COVID-19 — это самый сильный политический вирус, который мы видели", — сказал он на организованной Валдайскии клубом онлайн-конференции.

"Впервые биологические вопросы так серьезно повлияли на политику государств и репутацию лидеров, и если президент Трамп потерпит поражение на выборах в ноябре этого года, это будет в основном за счёт эффекта, вызванного эпидемией COVID-19", — отметил эксперт.

Также он напомнил, что пандемия COVID-19 привела к обеднению населения, и бедняки могут стать зачинщиками социальных волнений. Кроме того, на фоне пандемии обострились проявления, связанные с расизмом, добавил он.

При этом в условиях карантина публичная дипломатия страдает от отсутствия очных встреч, полагает эксперт. По его мнению, миру предстоит масштабная работа по восстановлению после карантина.

"Нужно начать с наращивания международного сотрудничества", — отметил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф