«Продают совесть»: Шукшина о семье жертвы Ефремова

Актриса Мария Шукшина и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировали смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова. Соловьев выступил с критикой в адрес коллектива театра «Современник», который призвал зрителей «не впадать в крайность осуждения», а Шукшину возмутило поведение семьи погибшего и тех, кто втягивает их «в бездну».

Телеведущий Владимир Соловьев выступил с критикой в адрес московского театра «Современник», чей коллектив попросил общественность «не впадать в крайность осуждения» в связи со смертельным ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

«Лучше бы они продолжали молчать», — прокомментировал журналист шаг театра.

В самом обращении коллектив театра попытался объяснить долгое отсутствие официальной реакции на произошедшее с одним из самых популярных актеров труппы, а также выразил сожаление в связи с произошедшим.

«Друзья! Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей «Современника» — Михаилом Ефремовым. Он всегда был и остается неотъемлемой частью театра. Случившееся — огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить», — говорится в тексте заявления.

Театр также принес соболезнования семье Сергея Захарова , который погиб в результате столкновения с автомобилем Ефремова.

«Приносим свои искренние соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. Надеемся, что его родным хватит сил и мужества, чтобы пережить утрату и сохранить светлую память о нем. Мы также желаем душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным», — написали работники театра.

Кроме того, они назвали милосердие «величайшим даром», в котором нуждается каждый.

«В это невероятно сложное время мы хотим попросить всех вас оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения. Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться», — добавили в «Современнике».

В защиту Ефремова выступила актриса Мария Шукшина, которая прокомментировала происходящее цитатой из Достоевского: «Природа человеческая не терпит богохульства, и в конце концов сама же себе всегда и отомстит за него».

Она отметила, что эти слова вспомнились ей «не только в отношении Михаила Ефремова».

«Беда происходит в стране! Беда со всем нашим обществом! Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт с малаховым-борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников. Нет, не в искренность страданий я не верю, я не понимаю, как можно продавать свои страдания?» — задалась вопросом она.

После этого Шукшина выразила сожаление и непонимание в связи с действиями своих родственников, «которые давным-давно превратили страдания в бизнес». Актриса выразила поддержку своей подруге Светлане Бодровой , которая на протяжении 20 лет отказывается сниматься в фильме о Сергее Бодрове

Она также обвинила тех, кто «кружит, выискивая очередную жертву», в том, что они «затянули в бездну вместе с собой несчастных людей, которые на глазах у всей страны продают свою совесть и достоинство».

«В эту же бездну тянут они и всех зрителей, бурно осуждающих, негодующих и тем самым берущих грех на душу. Трагедия, коснувшаяся семьи Михаила Ефремова и Сергея Захарова, вскрыла нарыв всего общества», — добавила она.

В завершение своего обращения Шукшина выразила уверенность в том, что плачевное моральное состояние общества вызвано тем, что за 30 лет не было сформулировано «нравственных правил и национальной идеи».