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В Алтайском онкодиспансере сняли карантин 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Алтайском онкодиспансере сняли карантин
Фото: РИА Новости
Карантин полностью сняли в Алтайском онкодиспансере, все закрытые ранее отделения возобновили госпитализацию пациентов, сообщают сегодня в правительстве края.
"С 15 июня все закрытые ранее отделения Алтайского краевого онкологического диспансера возобновили плановую госпитализацию пациентов. Распоряжение об отмене карантина по коронавирусу выдано управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю", — говорится в сообщении.
В Алтайском онкодиспансере коронавирусом заразились порядка 70 человек. Это и медики, и пациенты. Позже от коронавируса скончался заведующий отделом контроля и качества диспансера Сергей Ходоренко. В связи со вспышкой заболевания полностью закрыли клиническую базу на улице Никитина в Барнауле, а также ряд отделений на Змеиногорском тракте.
"Для профилактики повторной вспышки коронавирусной инфекции в краевом онкодиспансере приняты беспрецедентные ограничительные меры. На двух базах клиники оборудованы семь постов термометрии, для медперсонала и пациентов введен обязательный масочный режим. Каждые три часа во всех диагностических и лечебных кабинетах, а также местах общего пользования проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами. Ежедневно три раза за смену проводится обработка спецраствором входных групп всех корпусов диспансера", — сообщают в правительстве Алтайского края.
Накануне замначальника регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина сообщила на пресс-конференции, что во время вспышки коронавируса пациентов выписывали из онкодиспансера, не дожидаясь результатов анализов на COVID-19. В итоге десять зараженных человек уехали к своим семьям. Такие случаи произошли с жителями Мамонтовского, Завьяловского, Рубцовского районов, а также города Заринска.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Роспотребнадзор , Алтайский Край
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