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В России от коронавируса за сутки вылечились более 9700 человек 

RT на русском 2 часа назад
В РФ от коронавируса за сутки вылечились более 9700 человек
Фото: РИА Новости
После прохождения лечения от коронавирусной инфекции в России за сутки выписали ещё 9767 человек, общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 294 306.
«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9767 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России — 294 306», — приводит сообщение оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией РИА Новости.
Накануне от коронавируса в стране вылечились 4489 человек.
Ранее пульмонолог заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал в беседе с радио Sputnik, что после COVID-19 «в лёгких наблюдаются фиброзные изменения».
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