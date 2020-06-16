В РФ от коронавируса за сутки вылечились более 9700 человек

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После прохождения лечения от коронавирусной инфекции в России за сутки выписали ещё 9767 человек, общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 294 306.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9767 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России — 294 306», — приводит сообщение оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией РИА Новости.

Накануне от коронавируса в стране вылечились 4489 человек.

Ранее пульмонолог заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал в беседе с радио Sputnik, что после COVID-19 «в лёгких наблюдаются фиброзные изменения».