В Петербурге 103-летняя пациентка излечилась от коронавируса 

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Санкт-Петербурге 103-летняя пациентка излечилась от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает больница Святого Георгия на странице в Instagram.

Отмечается, что женщина проходила лечение в 11-м инфекционном отделении медучреждения. При поступлении в больницу у нее диагностировали двухстороннюю полисегментарную пневмонию.

Пациентку выписали 11 июня после того, как тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

В настоящее время она находится дома с семьей и чувствует себя хорошо.