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В Петербурге 103-летняя пациентка излечилась от коронавируса 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
В Петербурге 103-летняя пациентка излечилась от коронавируса
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге 103-летняя пациентка излечилась от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает больница Святого Георгия на странице в Instagram.
Отмечается, что женщина проходила лечение в 11-м инфекционном отделении медучреждения. При поступлении в больницу у нее диагностировали двухстороннюю полисегментарную пневмонию.
Пациентку выписали 11 июня после того, как тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
В настоящее время она находится дома с семьей и чувствует себя хорошо.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Общество , ВОЗ , Санкт-Петербург
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