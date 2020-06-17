В Удмуртии умер пожилой пациент с коронавирусом 

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о 23-й жертве коронавирусной инфекции в регионе: скончался 81-летний пациент инфекционной больницы, зараженный COVID-19.

"На утро 17 июня на территории Удмуртской Республики выявлено еще 22 случая новой коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 5 жителей Игринского района, 4 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги и 1 жителя Граховского района. К сожалению, сегодня скончался один пациент — мужчина, 81 год", — написал Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, с февраля 2020 года по настоящее время в 9 вирусологических лабораториях Удмуртии проведено 102 752 исследования, за последние сутки в лабораториях региона исследовано 2437 проб на коронавирусную инфекцию.

"Всего в республике зарегистрировано 1175 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 23 из них закончились летальным исходом, 669 человек выздоровели", — говорится в сообщении главы региона.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.