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51-летняя бабушка забеременела собственным внуком 

Мария Иванова 1 час назад
51-летняя бабушка забеременела собственным внуком
Фото: ТАСС
В США 51-летняя женщина стала суррогатной матерью ребенка собственной дочери и ее мужа. Об этом сообщает 7news.
29-летняя Брианна Локвуд и ее 28-летний супруг Аарон не могли завести ребенка в течение четырех лет. Брианна, жительница Чикаго, штат Иллинойс, пыталась забеременеть с июля 2016-го, но спустя год безуспешных попыток попала в клинику по лечению бесплодия.
Потратив 73 тысячи долларов на экстракорпоральное оплодотворение, Брианна дважды беременела, но оба раза закончились выкидышами. Это привело к развитию у нее синдрома Ашермана — редкого состояния, провоцирующего сращения в матке и означающего, что она больше не сможет выносить ребенка.
Мать Брианны Джули решилась стать суррогатной матерью, несмотря на то, что шансы в ее возрасте были крайне малы. В марте 2020 года Брианна и Аарон узнали, что все получилось и Джули вынашивает собственного внука.
По словам Брианны, беременность у ее матери протекает хорошо, до ноября женщина будет жить с дочерью и зятем.
Как писал «Рамблер», ранее стало известно о жительнице Уганды Мариам Набатанзи Бабирье, которая к 39 годам родила 44 ребенка. Из-за гиперовуляции почти каждая беременность женщины была многоплодной, у нее рождались двойняшки, тройняшки и даже четверняшки.
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Общество , США
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