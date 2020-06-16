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Выпускники стали меньше стремиться поступать в вузы 

Газета.Ru 1 час назад
Выпускники стали меньше стремиться поступать в вузы
Фото: РИА Новости
Желающих поступить в вузы среди российских выпускников за последние 10 лет стало меньше. Одиннадцатиклассники втрое чаще стали отдавать предпочтения колледжам и училищам, говорится в исследовании Superjob.ru, которое публикует "Интерфакс".
Опрос показал, что в 2020 году меньше половины выпускников (48%) планируют поступить в высшие учебные заведения. При этом 22% выпускников средних школ намереваются продолжать обучения в средних специальных учебных заведениях. Такие показатели говорят о том, что желающих поступить в вузы по сравнению с 2010 годом стало меньше на 32%, а тех, кто хочет поступить в училища — больше (в 2010 году было 8%, а в настоящее время — 22%).
Также каждый пятый выпускник средней школы 2020 года признался, что пока не определился, где собирается учиться.
Опрос был проведен среди 1,6 тыс. респондентов из родителей выпускников в начале июня.
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Общество , Интерфакс
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