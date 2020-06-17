В Новосибирской области выявили 107 случаев COVID-19 

Сто семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, 111 человек выздоровели, два пациента скончались, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 111 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались два пациента — мужчина в возрасте 73 года и женщина в возрасте 70 лет", — говорится в сообщении.

Власти констатируют, что всего в регионе зарегистрировано 4604 случая COVID-19, из них — 309 детей. 2387 пациентов выздоровели, 62 скончались.

"В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ — девять пациентов", — сообщает штаб

В детскую больницу №3 госпитализированы 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1777. Еще 264 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в больницы районов области.

"Всего в Новосибирской области провели 160987 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 426 жителей региона, 22872 человека сняты с наблюдения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.