В 13 городах России отменены парады Победы 

24 июня 2020 года, когда по всей стране будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, торжественные парады не состоятся в 13 российских городах, сообщает РИА Новости. Руководители регионов приняли решение отказаться от шествий из-за ситуации, связанной с угрозой распространения коронавируса.

Речь идет о Ярославле, Пскове, Перми, Пензе, Вологде, Орле, Курске, Белгороде, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Якутске и Петропавловске-Камчатском. В этих городах принято решение перенести проведение торжественных парадов на другую дату или вовсе от них отказаться. Отмечается, что, по мнению медиков, того требует санитарно-эпидемиологическая обстановка в вышеуказанных населенных пунктах.

Как сообщал «Рамблер», накануне стало известно, что в Кремле к позиции регионов отнеслись "с пониманием". Об этом журналистам сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков

Он также отметил, что изначальны главы субъектов федерации были наделены соответствующим правом, поскольку "на местах виднее". При этом, например, в Якутске решено провести другие мероприятия: открытие памятника якутскому снайперу и показ техники военных лет.