В Кузбассе за сутки выявили 17 случаев коронавируса

Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено у 17 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев

"Еще у семнадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Двадцать три пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечился уже четыреста двадцать один человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса шестьсот пятьдесят один больной коронавирусом", — написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре , шесть новых случаев выявлено в Новокузнецке, пять — в Кемерово, по два — в Прокопьевске и Беловском районе, по одному — в Осинниках и Мариинском районе.

Среди новых выздоровевших девять жителей Новокузнецка, семь — из Кемерово, трое — из Белово, по одному из Юрги, Осинников, Прокопьевского и Новокузнецкого районов.

По данным на вторник, всего в Кузбассе выявлено 1079 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 421 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8708 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.