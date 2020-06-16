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В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
В Кузбассе за сутки выявили 17 случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено у 17 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у семнадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Двадцать три пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечился уже четыреста двадцать один человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса шестьсот пятьдесят один больной коронавирусом", — написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, шесть новых случаев выявлено в Новокузнецке, пять — в Кемерово, по два — в Прокопьевске и Беловском районе, по одному — в Осинниках и Мариинском районе.
Среди новых выздоровевших девять жителей Новокузнецка, семь — из Кемерово, трое — из Белово, по одному из Юрги, Осинников, Прокопьевского и Новокузнецкого районов.
По данным на вторник, всего в Кузбассе выявлено 1079 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 421 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8708 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Сергей Цивилев , Роспотребнадзор , РИА Новости
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