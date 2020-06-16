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В Китае вывели «формулу смерти» больных коронавирусом 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Китайские учёные выявили новый маркер, который может увеличить риск смерти от коронавируса. Согласно исследованию, в его основе лежит соотношение количества лимфоцитов в крови, а также уровня интерлейкина-6, показывающего уровень воспаления. Такая формула, как заявляют медики, показывает более тяжёлое течение заболевания и даёт возможность медикам принять экстренные меры.
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Всего китайские медики проанализировали данные 172 заболевших, из которых 50,5% умерли в реанимации в течение 28 дней с момента поступления. В анализах выживших пациентов было зафиксировано более высокое количество лимфоцитов в крови и низкий уровень интерлейкина-6, пишут «Известия».
Как считают отечественные медики, найденная закономерность отражает риски тяжёлого течения инфекции.
Выявлена связь прогностически более тяжёлого течения болезни и величины коэффициента интерлейкина-6 в отношении к количеству лимфоцитов. Чем он выше, тем прогноз хуже — пациенты переносят заболевание тяжелее, — заявила врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова.
Российские медики отмечают, что расчёт по маркеру доступен в любой городской больнице. Формула также применима к больных с синдромом системного воспалительного ответа.
По словам Беловой, сейчас для для мониторинга состояния тяжёлых больных используют такие показатели, как общий анализ крови, С-реактивный белок, биохимический анализ крови, а также данные компьютерной томограммы.
Ранее исследователи из Института Фрэнсиса Крика совместно с коллегами из Германии выявили метод, благодаря которому можно спрогнозировать возможное тяжёлое течение коронавируса COVID-19. Определяющий признак связан с наличием в крови человека определённых белковых биомаркеров.
Как утверждают учёные, инфицированные люди реагируют на вирус по-разному — у некоторых симптомы никак не проявляются, другие попадают в отделение интенсивной терапии с пневмонией и целым рядом осложнений. Специалисты полагают, что эти маркеры помогут предугадать дальнейшее развитие болезни и окажутся полезными для разработки эффективных лекарственных препаратов, писал NEWS.ru.
В то же время специалисты Роспотребнадзора считают, что степень тяжести протекания заболевания, вызванного COVID-19, во многом зависит от генетических особенностей человека. В ведомстве отметили, что они влияют и на эффективность проникновения вируса в клетку.
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Комментарии 1
Общество , Видео , Елена Белова , РУДН , Роспотребнадзор , газета "Известия" , Китай
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