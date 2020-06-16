Китайские учёные выявили новый маркер, который может увеличить риск смерти от коронавируса. Согласно исследованию, в его основе лежит соотношение количества лимфоцитов в крови, а также уровня интерлейкина-6, показывающего уровень воспаления. Такая формула, как заявляют медики, показывает более тяжёлое течение заболевания и даёт возможность медикам принять экстренные меры.

Всего китайские медики проанализировали данные 172 заболевших, из которых 50,5% умерли в реанимации в течение 28 дней с момента поступления. В анализах выживших пациентов было зафиксировано более высокое количество лимфоцитов в крови и низкий уровень интерлейкина-6, пишут «Известия».

Как считают отечественные медики, найденная закономерность отражает риски тяжёлого течения инфекции.

Елена Белова. Выявлена связь прогностически более тяжёлого течения болезни и величины коэффициента интерлейкина-6 в отношении к количеству лимфоцитов. Чем он выше, тем прогноз хуже — пациенты переносят заболевание тяжелее, — заявила врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного центра вирусологии РУДН

Российские медики отмечают, что расчёт по маркеру доступен в любой городской больнице. Формула также применима к больных с синдромом системного воспалительного ответа.

По словам Беловой, сейчас для для мониторинга состояния тяжёлых больных используют такие показатели, как общий анализ крови, С-реактивный белок, биохимический анализ крови, а также данные компьютерной томограммы.

Ранее исследователи из Института Фрэнсиса Крика совместно с коллегами из Германии выявили метод, благодаря которому можно спрогнозировать возможное тяжёлое течение коронавируса COVID-19. Определяющий признак связан с наличием в крови человека определённых белковых биомаркеров.

Как утверждают учёные, инфицированные люди реагируют на вирус по-разному — у некоторых симптомы никак не проявляются, другие попадают в отделение интенсивной терапии с пневмонией и целым рядом осложнений. Специалисты полагают, что эти маркеры помогут предугадать дальнейшее развитие болезни и окажутся полезными для разработки эффективных лекарственных препаратов, писал NEWS.ru.