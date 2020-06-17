В России расширили сбор статистики по коронавирусу

С 17 июня 2020 года региональные органы Роспотребнадзора и здравоохранения обязали направлять в федеральную базу данных по COVID-19 дополнительные сведения.
Вступило в силу соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2020 года № 828 «О внесении изменений во Временные правила учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Расширен перечень данных для внесения в федеральную базу по новой коронавирусной инфекции, которая ведется с использованием государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
В неё будут включаться сведения:
— обо всех гражданах с признаками пневмонии (ранее только о госпитализированных);
— о лицах, находящихся на карантине;
— о медиках и иных работниках, которым установлены стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также за выполнение особо важных работ.