Лжехирург Алена Верди скончалась по той причине, что выпила алкоголь и приняла слишком большую дозу инсулина. Об этом одна из ее пациенток Анастасия Исмаилова заявила «Московскому комсомольцу».

Верди, как сообщал «Рамблер», — уроженка Украины. Она переехала в Краснодар и устроилась хирургом в одну из клиник, предоставив поддельный диплом о медицинском образовании. В результате операций по коррекции внешности, которые проводила Верди, несколько пациенток были изуродованы.

В начале июня стало известно, что Верди была госпитализирована, возможно, по причине передозировки лекарствами, и впала в кому. Вчера стало известно, что псевдохирург умерла.

В тот же день Исмаилова подтвердила «Московскому комсомольцу» кончину Верди. По ее словам, та умерла ранним утром 15 июня после двух недель, проведенных в коме и на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Также пациентка рассказала, что перед госпитализацией Верди пила алкоголь и приняла слишком большой дозы инсулина.