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Названа причина смерти Алены Верди 

Артём Кульша 12 минут назад
Лжехирург Алена Верди скончалась по той причине, что выпила алкоголь и приняла слишком большую дозу инсулина. Об этом одна из ее пациенток Анастасия Исмаилова заявила «Московскому комсомольцу».
Верди, как сообщал «Рамблер», — уроженка Украины. Она переехала в Краснодар и устроилась хирургом в одну из клиник, предоставив поддельный диплом о медицинском образовании. В результате операций по коррекции внешности, которые проводила Верди, несколько пациенток были изуродованы.
В начале июня стало известно, что Верди была госпитализирована, возможно, по причине передозировки лекарствами, и впала в кому. Вчера стало известно, что псевдохирург умерла.
В тот же день Исмаилова подтвердила «Московскому комсомольцу» кончину Верди. По ее словам, та умерла ранним утром 15 июня после двух недель, проведенных в коме и на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Также пациентка рассказала, что перед госпитализацией Верди пила алкоголь и приняла слишком большой дозы инсулина.
«Все это сыграло свою роль», — считает Исмаилова.
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Общество , Видео , Московский комсомолец
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