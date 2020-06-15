В «Современнике» прокомментировали ситуацию с Ефремовым

В «Современнике» отметили, что Ефремов был и останется неотъемлемой частью театра.

Коллектив театра «Современник» призвал проявить великодушие и не впадать в крайность, осуждая актера Михаила Ефремова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

«Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас. Берегите себя», — приводит РИА Новости текст сообщения.

В «Современнике» отметили, что Ефремов был и останется неотъемлемой частью театра.

Вечером 8 июня на Садовом кольце Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате аварии водитель отечественного автомобиля погиб. Артист в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также были найдены следы наркотиков. В Таганском суде Ефремову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.