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«Современник» объяснил молчание после ДТП с Ефремовым 

РИА Новости и ещё 10 27 минут назад
«Современник» объяснил молчание после ДТП с Ефремовым
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Коллектив театра "Современник" призвал проявить великодушие и не впадать в крайность осуждения в ситуации, произошедшей с актером Михаилом Ефремовым, который всегда был и остается неотъемлемой частью театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения в понедельник.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашний арест, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
"Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей "Современника" — Михаилом Ефремовым. Он всегда был и остается неотъемлемой частью театра. Случившееся — огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить", — говорится в сообщении.
"Современник" приносит свои искренние соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. "Надеемся, что его родным хватит сил и мужества, чтобы пережить утрату и сохранить светлую память о нем. Мы также желаем душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным", — добавили в театре.
Коллектив просит в это невероятно сложное время оставаться всех великодушными, не впадать в крайность осуждения. "Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас. Берегите себя", — заключили в театре.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Сергея Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
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Общество , Происшествия , Шоу-бизнес , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости , Москва
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