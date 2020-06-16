Соловьев призвал молчать «Современник» в деле Ефремова 

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал.

Вчера «Современник», в котором Ефремов играл, опубликовал коллективное отношение к произошедшему. В нем авария названа огромной трагедией. Также в заявлении содержится пожелание Ефремову и его родным душевной стойкости и призыв к общественности проявить великодушие и милосердие, не становиться судьями, не осуждать и не оправдывать актера и не давать агрессии и негативной энергии разрастаться.

«Лучше бы они продолжали молчать…» — отреагировал Соловьев в своем телеграме.

Ранее журналист назвал Ефремова пьяной тварью и убийцей, а людей, которые станут его оправдывать, — либерастными сволочами и соучастниками убийства.