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Соловьев призвал молчать «Современник» в деле Ефремова 

Артём Кульша и ещё 36 9 минут назад
Коллективу театра «Современник» не следовало высказываться о ДТП, устроенном актером Михаилом Ефремовым. Об этом журналист Владимир Соловьев заявил в своем телеграм-канале.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал.
Вчера «Современник», в котором Ефремов играл, опубликовал коллективное отношение к произошедшему. В нем авария названа огромной трагедией. Также в заявлении содержится пожелание Ефремову и его родным душевной стойкости и призыв к общественности проявить великодушие и милосердие, не становиться судьями, не осуждать и не оправдывать актера и не давать агрессии и негативной энергии разрастаться.
«Лучше бы они продолжали молчать…» — отреагировал Соловьев в своем телеграме.
Ранее журналист назвал Ефремова пьяной тварью и убийцей, а людей, которые станут его оправдывать, — либерастными сволочами и соучастниками убийства.
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Общество , Видео , Происшествия , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Владимир Соловьев
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