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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами
Фото: РИА Новости
Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей и заболеваемость инфекциями, которые передают клещи, не превышает среднемноголетних значений, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"По еженедельным данным в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетние значения. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми клещами, не превышает среднемноголетних значений", — говорится в сообщении.
В большинстве регионов уже проводят акарицидные обработки, на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проводятся акарицидные обработки крупного и мелкого рогатого скота, уточняется в материале.
"С начала года привито от клещевого энцефалита более 1,5 миллиона человек, планируется привить более 3,2 миллиона человек", — уточнили в Роспотребнадзоре.
В субъектах России обеспечена готовность лабораторий, которые проводят исследование клещей, уже исследовано 188 тысяч насекомых, отметили в ведомстве.
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Общество , Роспотребнадзор
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