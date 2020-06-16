Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами 

Все новости на карте

Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей и заболеваемость инфекциями, которые передают клещи, не превышает среднемноголетних значений, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"По еженедельным данным в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетние значения. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми клещами, не превышает среднемноголетних значений", — говорится в сообщении.

В большинстве регионов уже проводят акарицидные обработки, на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проводятся акарицидные обработки крупного и мелкого рогатого скота, уточняется в материале.

"С начала года привито от клещевого энцефалита более 1,5 миллиона человек, планируется привить более 3,2 миллиона человек", — уточнили в Роспотребнадзоре.

В субъектах России обеспечена готовность лабораторий, которые проводят исследование клещей, уже исследовано 188 тысяч насекомых, отметили в ведомстве.