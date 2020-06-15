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Воробьёв дал поручение по благоустройству в Подмосковье 

RT на русском 1 час назад
Воробьёв дал поручение по благоустройству в Подмосковье
Фото: пресс-служба Правитества Московской области
Губернатор Андрей Воробьёв дал поручение по благоустройству в Московской области.
Об этом сообщает телеканал «360».
«В летние месяцы Подмосковье всегда имеет особую специфику. Большое количество людей приезжают к нам в Подмосковье, и все системы жизнеобеспечения у нас должны быть на высоком комфортном уровне», — заявил он.
По его словам, в последнее время работа по благоустройству проводится очень активно.
Как отметил Воробьёв, теперь главная задача — ответить на жалобу каждого жителя.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии появится Центр территориального развития.
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Общество , Андрей Воробьев , Московская область
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