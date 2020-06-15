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Протоиерей Смирнов осудил поведение митингующих в США 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Протоиерей Смирнов осудил поведение митингующих в США
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов выступил с заявлением. Он осудил демонстрантов в США, которые совершают поджоги, громят магазины и сносят памятники.
Понятно, что идёт борьба за власть в США, что организованы народные волнения искусственно, но каждый человек может ответить себе на простые вопросы, что для него важнее — безнаказанно вынести телевизор и пару кроссовок из разоренного супермаркета или оставаться человеком перед Богом, который знает все его нужды и не хочет, чтобы этот человек брал чужое, участвовал в беспорядках, дрался с полицейскими, — цитирует его «Интерфакс».
По словам протоиерея, расовая линия не имеет никакого отношения к сносу памятников, так как в Европе, России, в Африке рабовладельческие государства были с разным этническим составом.
Русских сотнями тысяч татары продавали в рабство, в Крыму был крупнейший невольничий рынок, мы 300 лет были под гнётом. И что, Иван Грозный уничтожил целый народ за это? Нет! Мы теперь граждане одной страны и взаимно дополняем друг друга, никакому русскому в голову не придет татарину претензии высказывать! — добавил Смирнов.
Как информировал NEWS.ru, протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб при задержании сотрудниками полиции. В результате митинги охватили всю страну и вышли за её пределы.
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Общество , Димитрий Смирнов , Иван Грозный , Интерфакс , США
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