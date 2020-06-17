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Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 24 36 минут назад
Россиян предупредили о рисках из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Риски, связанные с коронавирусом остаются, успокаиваться и обнадеживаться пока рано, предупредила глава Роспотребнадзора России Анна Попова. Ее цитирует РИА Новости в среду, 17 июня.
Ранее Попова заявила о невозможности полной победы над коронавирусом. Она пояснила, что общение людей друг с другом создает риски для распространения нового вируса.
12 июня главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова заявила, что говорить о полной победе над коронавирусом в России преждевременно. По ее словам, сейчас очень важно, чтобы люди продолжили соблюдать индивидуальные меры защиты.
За последние сутки в России выявлено 7843 случая коронавируса в 84 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 553 301 жителя в 85 регионах.
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Общество , Анна Попова , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , РИА Новости
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