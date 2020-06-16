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Число случаев COVID-19 в Петербурге превысило 21 тысячу 

РИА Новости и ещё 12 1 час назад
Число случаев COVID-19 в Петербурге превысило 21 тысячу
Фото: РИА Новости
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 21 тысячу, при этом выздоровели около 10 тысяч человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 234 новых случая COVID-19.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 21 047 случаев заражения COVID-19. Умерших — 689 человек. Выздоровело 9971 человек", — говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 20 284 человека. Под медицинским наблюдением находится 3024 человека, из них 29 — в обсерваторе, 805 — на самоизоляции, 2190 — контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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