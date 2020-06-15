Историк объяснил новую идею Украины

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Историк спецслужб, генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеванный заявил, что идея Киева создать переговорную платформу по Крыму на самом деле может принадлежать американцам. Об этом сообщает «Царьград».

Как писал «Рамблер», ранее украинский министр Алексей Резников заявил, что власти Украины намерены создать международную платформу для переговоров по Крыму. По его словам, вопросы Донбасса и вопросы Крыма Киев планирует решать по отдельности, а не на встречах в Минске.

Малеванный заявил, что в создании платформы заинтересованы американские власти. По его словам, в Службе безопасности Украины работают сотрудники ЦРУ и британской разведки MI6. Историк предположил, что они хотят всколыхнуть информационное пространство в преддверии выборов президента США.

«Они, естественно, хотят, чтобы был какой-то «взрыв» вблизи границ России. А это Украина. И Донбасс — одна из горячих точек. И Крым — это фактически те спорные вопросы, которые они пытаются спихнуть, — сказал Малеванный.

По его мнению, слухи о переговорах по Крыму — «сотрясание воздуха».