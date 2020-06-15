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Умер первый глава Минздрава России 

Lenta.ru 49 минут назад
Умер первый глава Минздрава России
Фото: ТАСС
Умер первый министр здравоохранения России, создатель Гематологического научного центра, академик Андрей Воробьев. Об этом сообщил в своем Facebook-аккаунте его сын Павел.
«Просто добрый, хороший человек, спасший огромное число жизней людей», — написал он. Академику был 91 год, причина смерти не уточняется.
Андрей Воробьев занимал пост министра здравоохранения РСФСР с 1991 по 1992 год. Затем он недолго исполнял обязанности главы Минздрава. В 2000 году Воробьева избрали академиком РАН по Отделению биологических наук.
Первый руководитель Минздрава России выступал против признания руководящей роли Иосифа Сталина в победе в Великой Отечественной войне. Воробьев заявлял, что Сталин — причина катастрофы 1941 года.
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Общество , Андрей Воробьев , Минздрав РФ , РАН
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