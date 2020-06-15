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Выплаты в 10 тыс. рублей получили родители 19,8 млн детей 

ТАСС и ещё 11 58 минут назад
Выплаты в 10 тыс. рублей получили родители 19,8 млн детей
Фото: РИА Новости
Единовременные выплаты в 10 тыс. рублей получили родители 19,8 млн детей от трех до 16 лет. Об этом в понедельник заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании о реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"На детей в возрасте от трех до 16 лет введена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей, и помощь уже получили родители 19 млн 800 тыс. детей", — сказал он.
По словам министра, семьи с детьми в возрасте до трех лет получили право на ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей в апреле, мае и июне. Средства уже перечислены родителям 4,2 млн детей, добавил глава Минтруда.

Поддержка малообеспеченных семей

Котяков напомнил, что увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет. "Теперь 6 752 рубля ежемесячно будут получать 540 тыс. семей. Такие пособия предназначены родителям, которые до рождения ребенка либо не работали, либо получали небольшую заработную плату", — подчеркнул глава ведомства.
Министр отметил, что с 1 июня для малообеспеченных семей начались ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.
"Пособия назначаются регионами. Но основные подходы и нормативные решения были разработаны на федеральном уровне. Это позволило родителям по всей стране обращаться за пособием дистанционно, без сбора дополнительных справок. Выплаты по половине прожиточного минимума на ребенка уже сейчас получают родители свыше 688 тыс. детей", — сказал Котяков.
Он также добавил, что дополнительная поддержка предоставляется семьям с детьми, где один или оба родителя остались без работы, эти 280 тысяч безработных граждан уже получают доплаты по три тыс. рублей на 450 тыс. несовершеннолетних детей.
"На прошлой неделе было подписано постановление, которое распространило доплату на всех безработных. В течение июня, июля, августа по 3 тыс. [рублей] на каждого ребенка будут получать все безработные вне зависимости от даты постановки на учет. По нашим подсчетам, доплаты будут начислены еще 650 тыс. родителей более чем 1 млн детей", — уточнил Котяков.
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Общество , Образование , Антон Котяков , Минтруд
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