Гармаш связался с семьей погибшего в ДТП Захарова 

Актер Сергей Гармаш — большой друг Михаила Ефремова — на днях связался с семьей Сергея Захарова , погибшего в пьяной аварии, произошедшей по вине последнего. Об этом рассказал публике адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский . Артист не уточнил, о чем именно хочет поговорить с родственниками покойного, но и так понятно, что речь пойдет о попытке урегулировать конфликт и не доводить дело до суда.

Юрист согласился побеседовать с Гармашом, однако подчеркнул, что сторонам вряд ли удастся о чем-то договориться, потому что родственники погибшего мужчины не хотят брать никаких денег от Ефремова.

«Вчера звонил наш великий артист, которого мы все любим, Гармаш и предлагал встречу. Никаких проблем, встреча может быть, будем слушать абсолютно всех. Позиция семьи понятна: денег не хотим», — уточнил Добровинский.

По словам адвоката, родные Захарова настроены идти в суд, однако на ужесточения приговора заслуженному артисты настаивать не намерены — семье будет достаточно того наказания, которое предложит прокурор, пишет издание «Подъем».

Напомним, Михаилу Ефремову за пьяную аварию, повлекшую смерть человека по неосторожности, грозит до 12 лет лишения свободы. Ко всему прочему артист в момент ДТП, находился не только под действием алкоголя, но и наркотиков.

О том, что Гармаш появится в деле как ключевая фигура, стало понятно сразу после аварии. Артист появился на месте происшествия через несколько минут. У него большой опыт улаживания подобных дел. В 2011 году его брат Роман точно также спровоцировал аварию, в которой погиб мужчина. Тогда актеру удалось максимально сократить срок родственнику и добиться заключения в колонии-поселении, а уже оттуда вытащил его под нелепыми предлогами и выдуманными болезнями.