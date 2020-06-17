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Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году 

Газета.Ru и ещё 35 39 минут назад
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года. По его словам, одним из базовых условий для полной отмены карантинного режима является появление иммунитета у жителей России. Руководитель Минздрава детализировал, что прерывание цепочки передачи инфекции от человека к человеку произойдёт при достижении популяционным иммунитетом показателя более 50 процентов.
Полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года — пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, одним из базовых условий для полной отмены карантинного режима является появление иммунитета у жителей России, передает РИА «Новости».
Руководитель Минздрава детализировал, что прерывание цепочки передачи инфекции от человека к человеку произойдёт при достижении популяционным иммунитетом показателя более 50 процентов.
«Я думаю, что успокоиться можно будет с учетом того, что фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Я думаю, что это все-таки нужно говорить о следующем годе. Мне кажется, это февраль», — сказал глава ведомства.
Он также заявил, что коронавирус в настоящее время достаточно стабилен, его изменчивость не велика.
«Вариативность, изменчивость этого вируса не велика в целом Система мер, которая касается профилактики и лечения, будет строиться по единым принципам», — сказал Мурашко.
Чиновник указал, мониторинг особенностей COVID-19 идет по всему миру и специалисты отмечают стабильность новой инфекции.
На следующей неделе в Москве, вероятно, откроются около трех тысяч кафе и ресторанов — спрогнозировал мэр города Сергей Собянин. По его словам, такие заявления позволяет делать положительная динамика по коронавирусу COVID-19, передает РИА «Новости».
При этом уже 16 июня в столице возобновили работу летние веранды в точках общественного питания.
«У меня есть уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина, и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте, поэтому уже пора реально готовиться к открытию», — сказал Собянин.
Однако, оставшиеся ограничения по коронавирусу — запрет массовых мероприятий и недопуск в детские зоны — снимут в мегаполисе не раньше середины июля.
«Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», — пояснил градоначальник.
Ранее сообщалось, что, в соответствии с графиком снятия в городе ограничений 23 июня в Москве планируется открыть спортивные и детские площадки. Кроме того, будет позволено сидеть на лавочках и пользоваться беседками. Помимо этого, с 23 июня в столице намерены снять ограничения на работу фитнес-центров и бассейнов.
Снятие ограничительных мер в столице началось 9 июня, когда перестала действовать система цифровых пропусков и был отменен режим самоизоляции.
В Китае же во вторник, 16 июня, Пекинский международный аэропорт Шоуду отменил более 600 авиарейсов из-за очередной вспышки коронавируса на крупнейшем оптовом рынке города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аэропорта.
Власти Пекина также повысили уровень эпидемиологической опасности в городе до второго уровня. В городе усилены меры безопасности для предотвращения распространения инфекции.
Что касается заокенского течения пандемии — то известно, что от коронавируса COVID-19 американцев погибло больше, чем военнослужащих армии США в годы Первой мировой войны. Об этом пишет агентство Associated Press.
Так, по данным медиков, в США с начала пандемии от коронавируса погибли 116 526 пациентов, в то время как в годы Первой мировой войны страна потеряла 116 516 военнослужащих.
В сообщении агентства также указывается, что реальные цифры жертв и в первом, и во втором случае могут быть гораздо выше из-за неточностей в подсчетах.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что договорился с властями США продлить закрытие границ до 21 июля из-за распространения коронавируса. Об этом политик написал в своем Twitter.
«Канада и США договорились о продлении пограничных мер, действующих в настоящее время, на 30 дней, до 21 июля», — сообщил Трюдо.
По его словам, это важное решение, которое призвано обеспечить безопасность, как канадцев, так и американцев.
Многие пользователи в комментариях под постом в свою очередь отметили, что коронавирус проникает в страну от американцев, которые следуют через территорию страны на Аляску. Их передвижение в настоящее время не ограничено.
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Комментарии
Общество , Видео , Статьи , Ситуация в мире , Сергей Собянин , Джастин Трюдо , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Associated Press , РИА Новости
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