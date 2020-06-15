Мединский назвал дату открытия Ржевского мемориала 

Помощник президента России призвал граждан прийти и поклониться монументу.

Торжественное открытие Ржевского мемориала, установленного в Тверской области в память о красноармейцах, запланировано на 30 июня. Соответствующее заявление сделал помощник президента России Владимир Мединский

По его совам, монумент был готов еще в апреле, но в связи с пандемией коронавируса было решено повременить с его открытием.

Мединский добавил, что 9 мая люди несли цветы к памятнику, несмотря на то, что к нему не было доступа.

«30 июня мемориал будет открыт, и, начиная с первого июля, приходите и поклонитесь. Это место удивительной энергетической силы», — сказал он.