Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мединский назвал дату открытия Ржевского мемориала 

ТК «Звезда» и ещё 4 4 часа назад
Мединский назвал дату открытия Ржевского мемориала
Фото: Ржевский мемориал
Помощник президента России призвал граждан прийти и поклониться монументу.
Торжественное открытие Ржевского мемориала, установленного в Тверской области в память о красноармейцах, запланировано на 30 июня. Соответствующее заявление сделал помощник президента России Владимир Мединский.
По его совам, монумент был готов еще в апреле, но в связи с пандемией коронавируса было решено повременить с его открытием.
Мединский добавил, что 9 мая люди несли цветы к памятнику, несмотря на то, что к нему не было доступа.
«30 июня мемориал будет открыт, и, начиная с первого июля, приходите и поклонитесь. Это место удивительной энергетической силы», — сказал он.
Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов ВОВ. Он находится возле деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Проект реализован Российским военно-историческим обществом (РВИО) при поддержке Союзного государства, Минкульта РФ и правительства Тверской области.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
ТК «Звезда»: последние новости
Адвокат Ефремова рассказал о полученных актером во время ДТП травмах Адвокат Ефремова рассказал о полученных актером во время ДТП травмах Латынина извинилась за фейк о ситуации с коронавирусом в Татарстане Латынина извинилась за фейк о ситуации с коронавирусом в Татарстане Семья погибшего Сергея Захарова не приняла извинения Михаила Ефремова Семья погибшего Сергея Захарова не приняла извинения Михаила Ефремова
Комментарии
Общество , Владимир Мединский , Минкультуры , Российское военно-историческое общество , Тверская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Крым решил проблему с водой
Крым решил проблему с водой
Ветераны ВДВ позвали Киркорова на «откровенный разговор»
Ветераны ВДВ позвали Киркорова на «откровенный разговор»
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
Видео
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
01:28
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
00:40
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
00:09
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
01:25
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
00:39
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
Происшествия
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
01:29
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
Происшествия
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
01:36
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
Происшествия Криминал
Видео перестрелки в Москве слили в сеть
00:15
Видео перестрелки в Москве слили в сеть
Происшествия
Раскрыта причина пьянства Ефремова перед ДТП
01:21
Раскрыта причина пьянства Ефремова перед ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение