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Более 10 регионов России решили отменить парад Победы 

Lenta.ru 1 час назад
Более 10 регионов России решили отменить парад Победы
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Более десяти российских городов отменили парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, запланированный на 24 июня. В понедельник, 15 июня, стало известно о переносе мероприятия в Якутске, Челябинске и Пензе.
Ранее о таком решении объявили власти Белгородской, Орловской областей и Пермского края, пишет Znak. Орловский губернатор Андрей Клычков уточнил, что праздничные мероприятие перенесено на 5 августа. В Белгороде парад планируют провести 12 июля, в Перми ориентировочной датой назвали 3 сентября.
11 июня о переносе парада из-за угрозы распространения COVID-19 также объявили власти Курской области, торжественные мероприятия 24 июня отменены в Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле и Петропавловске-Камчатском.
В свою очередь, Минобороны России отметили, что военные парады изначально были запланированы только в 28 городах, а в большинстве городов и населенных пунктах запланированы только «праздничные мероприятия и шествия».
В конце мая президент Владимир Путин объявил днем проведения парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. По указу главы государства этот день объявлен выходным. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса.
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Комментарии
Общество , Андрей Клычков , Владимир Путин , Министерство обороны , Пенза , Пермский Край , Челябинск , Якутск
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