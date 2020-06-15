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Европа не хочет открывать границы для России 

Павел Тиунов 36 минут назад
Европа не хочет открывать границы для России
Фото: ТАСС
Россия с большой долей вероятности не попадет в список третьих стран, с которыми Европа в ближайшее время возобновит сообщение, говорится в статье, опубликованной на портале Ассоциации туроператоров России. Причиной тому эксперты называют ситуацию в РФ с распространением коронавирусной инфекции.
По данным автора статьи, с 1 июля страны Евросоюза намерены открыть границы для стран, ситуация с коронавирусом в которых «такая же, как в ЕС или лучше». В ближайшее время должен быть согласован список государств, жители которых с начала следующего месяца смогут ездить в Европу. В настоящее время речь идет об Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии.
«По мнению экспертов, Европа пока оставит границы для россиян закрытыми», — говорится в статье.
На то, по мнению автора, есть две причины: первая — неопределенность в сроках открытия российских границ; вторая — динамика по выявлению новых случаев заболевания COVID-19 в РФ.
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители Ассоциации туроператоров России назвали первые страны, куда можно будет улететь из РФ после открытия границ. По мнению экспертов, с 15 июля разрешит полеты в восемь стран СНГ, а также по семи направлениям в некоторые страны Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
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Общество , В мире , Ассоциация туроператоров России , ЕС
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