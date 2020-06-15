Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео 

Алевтина Жаркова 46 минут назад
В Ростовской области ко Дню России на остановках разместили баннеры с орфографической ошибкой. Праздничные плакаты, на которых название нашей страны было написано с одной буквой «с», на протяжении нескольких часов могли лицезреть жители Новочеркасска.
Всего по городу было размещено 15 баннеров с опечаткой в слове «Россия». Спустя два часа они были демонтированы. В администрации Новочеркасска сообщили, что на изготовление плакатов денежные средства из бюджета не выделялись. Их созданием занималась рекламная компания на благотворительной основе.
Общество , Видео , Ростовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла лжехирург Алена Верди
Умерла лжехирург Алена Верди
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
«Пьяное ДТП подстроено, это политическая провокация»
«Пьяное ДТП подстроено, это политическая провокация»
«Трамп больше не президент США»
«Трамп больше не президент США»
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
Видео
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
00:39
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
Общество
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
00:17
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
Армия Новости Москвы
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение