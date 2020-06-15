Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео 

Ростовской области ко Дню России на остановках разместили баннеры с орфографической ошибкой. Праздничные плакаты, на которых название нашей страны было написано с одной буквой «с», на протяжении нескольких часов могли лицезреть жители Новочеркасска.

Всего по городу было размещено 15 баннеров с опечаткой в слове «Россия». Спустя два часа они были демонтированы. В администрации Новочеркасска сообщили, что на изготовление плакатов денежные средства из бюджета не выделялись. Их созданием занималась рекламная компания на благотворительной основе.