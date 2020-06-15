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Пока вы спали: банковские карты станут платными 

Артём Кульша 47 минут назад
Пока вы спали: россиян вынудят заплатить за карты
Фото: РИА Новости

Выпуск карт может стать платным

В России может стать платным выпуск и обслуживание банковских карт. Об этом сообщают «Известия».
Некоторое время назад Ассоциация банков России направила в правительство письмо, в котором попросила не прибегать к ограничению комиссии за эквайринг (прием платежей) как антикризисной мере, так как это грозит банкам убытками. Также это грозит тем, что кредитные организации будут вынуждены компенсировать убытки за счет введения платы за выпуск новых карт и их обслуживание.

США предрекли новую волну беспорядков

В США может начаться новая волна протестов из-за очердного убийства афроамериканца полицейским. Об этом сообщает «Коммерсант». В течение последних недель, как сообщал «Рамблер», в США проходят массовые акции протеста, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией в городе Миннеаполисе, штат Миннесота.
12 июня в городе Атланта, штат Джорджия, полицейский застрелил темнокожего Рейшарда Брукса. Тот, возможно, в состоянии алкогольного опьянения, оказал сопротивление при задержании.

Путин сообщил о выходе из пандемии

Россия выходит из ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом президент страны Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия».
В ходе шоу «Москва. Кремль. Путин» глава государства сообщил, что достичь выхода из пандемии удалось благодаря системе расширенного правительства — президенту, правительству и исполнительным органам власти регионов.

90% алкоголя в России продается незаконно

Почти 90% алкогольной продукции в России производится и продается незаконно. Об этом сообщают «Известия».
В январе-марте 2020 года Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) проверила работу организаций, которые производят и продают этиловый спирт и алкогольную продукцию.
По итогам проверок выяснилось, что 93,8% спирта из 186 тысяч декалитров проверенного спирта и 87,6% алкогольной продукции из 580,7 тысячи декалитров проверенной продукции производилось и продавалось незаконно.

В США назвали Россию спонсором терроризма

Россию следует признать страной — спонсором терроризма. С таким предложением, как сообщают «Известия», выступили члены Конгресса США от Республиканской партии.
Конгрессмены считают, что Москва поддерживает такие террористические организации, как запрещенный в России «Талибан», «Русское имперское движение» и иранский Корпус стражей исламской революции.
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Общество , Владимир Путин , Республиканская партия США , Талибан , Конгресс США
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