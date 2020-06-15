Дмитрий Быков высказался об аварии с Ефремовым

«Уже сейчас совершенно очевидно, хотя будет расследование и до решения суда никого убийцей называть не следует, — уже сейчас совершенно очевидно, что с Михаилом Ефремовым случилось худшее, что с ним вообще могло случиться. Ужасна судьба Сергея Захарова , жертвы этого инцидента», — отметил Быков, добавив, что «никаких не может быть попыток смягчить судьбу Ефремова».

«Он и не примет сам таких попыток ее смягчить, потому что, насколько я понимаю, раздавлен он сам абсолютно, и раздавлены все, кто его любил и любит», — объяснил он.

Писатель подчеркнул, что не будет отрекаться от своего друга из-за произошедшего, «хотя многим это бы доставило удовольствие». «Я горжусь тем, что я работал с Ефремовым. Ефремов — до того, как это случилось — был одним из самых любимых и известных актеров страны, и одним из самых достойных ее актеров», — написал он, отметив, что сегодня с артистом очень многие сводят счеты из зависти и из-за его гражданской позиции.

«Я знаю, что сейчас он казнит себя так, как никакая улюлюкающая толпа казнить его не сможет», — заверил писатель.

Он раскритиковал людей, которые «пытаются извлечь из этого политические дивиденды»: «Это даже не цинизм — это что-то адское, запредельное».

Быков добавил, что Ефремов загнал себя в ад, и этого он не пожелает злейшему врагу.

«Но почему же вы все время требуете, что все его топтали», — написал он, призвав критиков дождаться суда и результатов психиатрической экспертизы актера.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.

Быков работал с Ефремовым над проектом «Гражданин поэт», в котором артист декламировал стихи писателя в жанре политической сатиры. Он был запущен в 2011 году, вышло более 50 выпусков. Также они работали над схожим проектом «Господин хороший».