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В Пензе из-за коронавируса отменили парад Победы 

News.ru и ещё 7 1 час назад
Третий российский город отменил парад Победы
Фото: РИА Новости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял решение отменить 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ради сохранения здоровья людей.
По словам Белозерцева, из-за угрозы распространения коронавируса, мероприятие перенесут на более поздний срок.
Главное сегодня нам с вами — двигаться по пути снятия ограничений режима повышенной готовности. Думаю, на этой неделе мы перейдём на второй этап снятия ограничений и будем стремиться к тому, чтобы полностью ограничения были сняты, — цитирует его слова РИА Новости.
По последним данным, в области выявлено 3823 случая коронавируса, скончались 31 человек с COVID-19, в том числе один гражданин Казахстана. Выздоровели 2935 человек.
Ранее пресс-служба правительства Челябинска сообщила о том, что торжественное построение войск и техники не будет проводиться в городе из-за угрозы распространения COVID-19. Решение продлить режим повышенной готовности принял губернатор региона Алексей Текслер.
В связи с пандемией коронавируса проведение парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне было перенесено с 9 мая на 24 июня. Как писал NEWS.ru, 5 июня в столице уже началась подготовка к торжественному мероприятию. На Красную площадь привезли технику, специалисты приступили к монтажу сцены и трибун для зрителей.
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Общество , Алексей Текслер , Иван Белозерцев , РИА Новости , Пенза
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