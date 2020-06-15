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«Дышать труднее»: умер человек из окружения Кадырова 

Павел Тиунов 1 час назад
«Дышать труднее»: умер человек из окружения Кадырова
Фото: ТАСС
В Чечне скончался Абушайх Висмурадов, брат вице-премьера республиканского правительства Абузайда Висмурадова. На своей странице «ВКонтакте» Рамзан Кадыров назвал усопшего своим «другом» и «незаменимым».
Абушайх Висмурадов, по данным издания «Кавказский Узел», являлся братом вице-премьера республиканского правительства Абузайда Висмурадова. О его смерти журналисты впервые сообщили 12 июня, отметив, что из-за кончины брата высокопоставленного чиновника был отменен онлайн-концерт, посвященный празднованию Дня России. Подчеркивается, что Висмурадов умер на 52 году жизни вечером 11 июня. О причинах смерти не сообщается.
13 июня на своей странице в соцсети информацию о кончине Абушайха Висмурадова прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Сегодня дышать стало на много труднее», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Кадыров подчеркнул, что Абушайх занимал «достойное и незаменимое место в боевом строю». При этом глава республики посетовал, что больше не увидит «удивительной улыбки» Висмурадова, а также не ощутит его «братской теплоты и искренней Дружбы».
«Я хочу, чтобы не только самые просвещённые мудрецы, но и весь белый свет знал… АБУШАЙХ, ТЫ ВСЕГДА БЫЛ ДЛЯ НАС НЕЗАМЕНИМЫМ…», — резюмировал Кадыров.
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Общество , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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