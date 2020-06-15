«Мне его не жалко»: Познер о Ефремове

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал ДТП с участием актера Михаила Ефремова , в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает портал "Бизнес Online".

Познер отметил, что данная история вызвала широкий интерес публики за счет того, что действующую роль в ней играет известный человек. Тем не менее, считает журналист, нельзя сказать, что дело специально раскручивается, подобная шумиха была бы любой другой стране.

При этом он добавил, что сожалеет о гибели в аварии Сергея Захарова

"Мне его (Ефремова. — Прим. Ред.) не жалко. Он пьет, причем давно и много. А то, что он садится, и не в первый раз, за руль, будучи абсолютно пьяным, это безответственность, которая и привела к тому, что он убил человека", — сказал Познер.

Телеведущий добавил, что Ефремов должен быть наказан так же, как был бы наказан другой неизвестный человек, совершивший подобное преступление.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.