Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Познер прокомментировал скандал вокруг ДТП с Ефремовым 

Газета.Ru 2 часа назад
«Мне его не жалко»: Познер о Ефремове
Фото: ТАСС
Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает портал "Бизнес Online".
Познер отметил, что данная история вызвала широкий интерес публики за счет того, что действующую роль в ней играет известный человек. Тем не менее, считает журналист, нельзя сказать, что дело специально раскручивается, подобная шумиха была бы любой другой стране.
При этом он добавил, что сожалеет о гибели в аварии Сергея Захарова.
"Мне его (Ефремова. — Прим. Ред.) не жалко. Он пьет, причем давно и много. А то, что он садится, и не в первый раз, за руль, будучи абсолютно пьяным, это безответственность, которая и привела к тому, что он убил человека", — сказал Познер.
Телеведущий добавил, что Ефремов должен быть наказан так же, как был бы наказан другой неизвестный человек, совершивший подобное преступление.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
Газета.Ru: последние новости
Адвокат Ефремова оценил решение семьи Захарова отказаться от помощи Адвокат Ефремова оценил решение семьи Захарова отказаться от помощи Россиянам рассказали, как защититься от укусов клещей Россиянам рассказали, как защититься от укусов клещей В России проведено свыше 15,1 млн тестов на COVID-19 В России проведено свыше 15,1 млн тестов на COVID-19
Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Владимир Познер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о взятии аэропорта в Косово
Путин рассказал о взятии аэропорта в Косово
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
«Русский ответ США и НАТО на Балтике»
«Русский ответ США и НАТО на Балтике»
Видео
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
00:17
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
Армия Новости Москвы
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
00:11
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение